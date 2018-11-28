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    «Атлетико» обыграл «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Атлетико» — «Монако»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Монако» (2:0) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Гризманн с левого края сделал передачу в центр на свободного Коке, тот немного продвинулся вперёд и пробил по воротам. Мяч после рикошета влетела в угол. Автогол засчитали на счёт Бенуа Бадьяшиля.

    А на 24-й минуте Корреа и Гризманн вдвоём разорвали оборону «Монако». Корреа получил передачу на ход, в штрафной красиво убрал Жемерсона и сделал передачу на Антуана Гризманна, который без помех расстрелял ворота гостей.

    На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико». Тилеманс пробил из-за пределов штрафной и попал в руку Савичу — арбитр указал на «точку», показав Стефану вторую желтую карточку.

    Однако, не забил пенальти Фалькао. Радамель пробил низом — мяч прошёл рядом со штангой.

    В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Встреча начнется в 23:00 мск.

    «Атлетико» набрал 12 очков, возглавил группу и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Монако» с 1 очком остался на 4-м месте.

    В заключительном туре «Монако» примет «Боруссию», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Брюгге».

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
    «Атлетико» (Испания) — «Монако» (Франция) — 2:0 (2:0)
    Голы: Коке, 2 (1:0). Гризманн, 24 (2:0)Нереализованный пенальти: Фалькао, 83 (мимо)«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Эрнандез, Филипе Луис, Коке (Витоло, 46), Эрнандес, Партей, Лемар (Калинич, 63), Корреа (Сауль, 69), Гризманн«Монако»: Бенальо, Бьянкон, Б.Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Шадли (Диоп, 63), Массенго, Тилеманс, Головин (Тюрам-Юльен, 63), Силла (Фалькао, 55), ГрансирПредупреждения: Гризманн, 45. Тилеманс, 54. Савич, 62. Бьянкон, 68. Партей, 86. Филипе Луис, 90+1Удаление: Савич, 82 (игра рукой, вторая ж.к.)
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