«Атлетико» — «Монако»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал победу над(2:0) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/atleti 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Гризманн с левого края сделал передачу в центр на свободного Коке, тот немного продвинулся вперёд и пробил по воротам. Мяч после рикошета влетела в угол. Автогол засчитали на счёт Бенуа Бадьяшиля.

А на 24-й минуте Корреа и Гризманн вдвоём разорвали оборону «Монако». Корреа получил передачу на ход, в штрафной красиво убрал Жемерсона и сделал передачу на Антуана Гризманна, который без помех расстрелял ворота гостей.

На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико». Тилеманс пробил из-за пределов штрафной и попал в руку Савичу — арбитр указал на «точку», показав Стефану вторую желтую карточку.

Однако, не забил пенальти Фалькао. Радамель пробил низом — мяч прошёл рядом со штангой.

В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Встреча начнется в 23:00 мск.

«Атлетико» набрал 12 очков, возглавил группу и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Монако» с 1 очком остался на 4-м месте.

В заключительном туре «Монако» примет «Боруссию», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Брюгге».