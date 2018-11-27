У ЦСКА все еще есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заявил Магнуссон

Защитниксказал, что у «армейцев» есть шанс попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

«У нас все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов. Мы надеемся, что наши соперники в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки в оставшихся матчах. Однако мы должны думать о себе и быть предельно сосредоточенными на собственных играх. В первую очередь, конечно, речь о предстоящей встрече с "Викторией". Мы должны добиться победы», — цитируют Магнуссона «Известия».

Напомним, 25-летний исландец не сможет помочь армейцам в матче против «Виктории» из-за красной карточки, полученной в матче против «Ромы».

Матч ЦСКА — «Виктория» состоится 27 ноября и начнется в 20:55 по мск. 0