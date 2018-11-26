Карвахаль: Мы хотим начать добиваться результатов

Защитник «Реала» Дани Карвахаль рассказал о предстоящем матче с «Ромой» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом матче в Мадриде «Реал» победил со счетом 3:0.

«На своем поле мы должны показать, что хотим победить и что это не просто слова. Сейчас только ноябрь — впереди еще много борьбы.

Мы хотим начать добиваться результатов, начиная с завтрашнего матча против очень сильного соперника», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Реал» выйдет в плей-офф с первого места, если выиграет в Риме. Мадридцы также пробьются в 1/8 финала в случае потери очков со стороны ЦСКА.

«Рома» получит путевку в 1/8 финала даже в случае ничьей. Ее также устроит поражение ЦСКА. 0