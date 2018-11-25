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    «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Кононова

    Спартак Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В 15-м туре чемпионата России «Спартак» принимал «Крылья Советов».

    «Спартак» — «Крылья Советов»
    «Спартак» — «Крылья Советов»
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    В первом поединке под руководством Олега Кононова «красно-белые» одержали победу со счетом 3:1.

    Счет в матче открыли гости — на 49-й минуте Сергей Корниленко нанес точный удар головой из центра штрафной площади. При этом арбитры не заметили у игрока «Крыльев» небольшой офсайд.

    Стоит отметить, что за минуту до этого после удара Александра Ломовицкого «Крылья» спасла штанга.

    В середине второго тайма «Спартаку» понадобилось три минуты, чтобы выйти вперед. Сперва Софьян Ханни замкнул прострел Луиса Адриано, а затем бразилец ассистировал уже Лоренсо Мельгарехо, который реализовал выход один на один.

    В концовке встречи «Спартак» отличился еще раз. Ивелин Попов вывел Луиса Адриано на ворота, и бразилец к двум ассистам добавил гол.

    После этой победы «красно-белые» набрали 22 очка. У самарцев осталось 14 очков.

    РПЛ. 15-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (0:0)
    Голы: Корниленко, 49 (0:1). Ханни, 59 (1:1). Мельгарехо, 60 (2:1). Луис Адриано, 90 (3:1)«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Ханни, Фернанду, Глушаков, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Луис Адриано, Зе Луиш (Зобнин, 72. Попов, 84)«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Канунников (Ткачук, 18), Башкиров, Антон, Шейдаев, Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63)Предупреждения: Башкиров, 9. Зе Луиш, 46. Шейдаев, 83. Луиз
    с Адриано, 88 0
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