«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Кононова

В 15-м туре чемпионата Россиипринимал

В первом поединке под руководством Олега Кононова «красно-белые» одержали победу со счетом 3:1.

Счет в матче открыли гости — на 49-й минуте Сергей Корниленко нанес точный удар головой из центра штрафной площади. При этом арбитры не заметили у игрока «Крыльев» небольшой офсайд.

Стоит отметить, что за минуту до этого после удара Александра Ломовицкого «Крылья» спасла штанга.

В середине второго тайма «Спартаку» понадобилось три минуты, чтобы выйти вперед. Сперва Софьян Ханни замкнул прострел Луиса Адриано, а затем бразилец ассистировал уже Лоренсо Мельгарехо, который реализовал выход один на один.

В концовке встречи «Спартак» отличился еще раз. Ивелин Попов вывел Луиса Адриано на ворота, и бразилец к двум ассистам добавил гол.

После этой победы «красно-белые» набрали 22 очка. У самарцев осталось 14 очков.

РПЛ. 15-й тур «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (0:0) Голы: Корниленко, 49 (0:1). Ханни, 59 (1:1). Мельгарехо, 60 (2:1). Луис Адриано, 90 (3:1)«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Ханни, Фернанду, Глушаков, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Луис Адриано, Зе Луиш (Зобнин, 72. Попов, 84)«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Канунников (Ткачук, 18), Башкиров, Антон, Шейдаев, Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63)Предупреждения: Башкиров, 9. Зе Луиш, 46. Шейдаев, 83. Луиз