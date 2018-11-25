«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Кононова

В первом поединке под руководством Олега Кононова «красно-белые» одержали победу со счетом 3:1.
Счет в матче открыли гости — на 49-й минуте Сергей Корниленко нанес точный удар головой из центра штрафной площади. При этом арбитры не заметили у игрока «Крыльев» небольшой офсайд.
Стоит отметить, что за минуту до этого после удара Александра Ломовицкого «Крылья» спасла штанга.
В середине второго тайма «Спартаку» понадобилось три минуты, чтобы выйти вперед. Сперва Софьян Ханни замкнул прострел Луиса Адриано, а затем бразилец ассистировал уже Лоренсо Мельгарехо, который реализовал выход один на один.
В концовке встречи «Спартак» отличился еще раз. Ивелин Попов вывел Луиса Адриано на ворота, и бразилец к двум ассистам добавил гол.
После этой победы «красно-белые» набрали 22 очка. У самарцев осталось 14 очков.