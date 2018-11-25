У Роман Ерёменко перелом

Главный тренер московского «Спартака»в беседе с болельщиками команды сообщил, что у полузащитникаперелом.

«У Ерёменко перелом. У него до меня получилось это», — приводит слова Кононова «Спорт-экспресс».

Роман перешел в «Спартак» в начале августа этого года и на данный момент во всех турнирах провел 7 матчей, отметившись одной голевой передачей.

Напомним, сегодня, 25 ноября, красно-белые провели первый матч под руководством Кононова. Московская команда на своём поле встречалась с самарскими «Крыльями Советов» и одержала победу со счётом 3:1.

«Спартак», набрав 22 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. 0