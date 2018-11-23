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    «Челси» продлил контракт с чемпионом мира

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    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте подписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает официальный сайт «аристократов».

    Н'Голо Канте
    Н'Голо Канте
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    Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет — до июня 2023 года.

    «Я счастлив продлить свое пребывание в "Челси", это были два прекрасных года, и я желаю большего. Я развился как игрок здесь, бросил вызов себе и получил награды, о которых никогда не думал. Мне нравится город, мне нравится клуб, и я рад быть здесь больше времени», — сказал Канте.

    Прежнее соглашение француза истекало летом 2021 года, однако «Челси» решил продлить договор, учитывая интерес к футболисту со стороны ПСЖ и «Реала».

    В этом году Канте стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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