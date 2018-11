«Челси» продлил контракт с чемпионом мира

Полузащитникподписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает официальный сайт «аристократов».

Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет — до июня 2023 года.

«Я счастлив продлить свое пребывание в "Челси", это были два прекрасных года, и я желаю большего. Я развился как игрок здесь, бросил вызов себе и получил награды, о которых никогда не думал. Мне нравится город, мне нравится клуб, и я рад быть здесь больше времени», — сказал Канте.

Прежнее соглашение француза истекало летом 2021 года, однако «Челси» решил продлить договор, учитывая интерес к футболисту со стороны ПСЖ и «Реала».

В этом году Канте стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

We have some great news…

✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB