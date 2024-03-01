Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 1 марта, начало — в 18:00 мск. Медведев — Эмбер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медведев

Чем дальше, тем легче — приблизительно так можно описать выступление Медведева на этой неделе.

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Даниил одержал уверенную победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:3.

Перед матчем россиянин жаловался на общее состояние, в том числе на эмоциональную зажатость, но в итоге встреча с испанцем прошла по его сценарию.

Правда, тут стоит отметить, что большую роль также сыграли ошибки Давидовича-Фокины, который чересчур плохо играл на своей подаче.

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Но в любом случае Медведев, похоже, постепенно приближается к своей лучшей форме.

Эмбер

Юго второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был в начале февраля, когда он взял титул в Марселе.

Как и в крупнейшем городе Прованса, в Дубае французу пришлось играть против Хуберта Хуркача.

Эмбер одержал вторую подряд победу над мощным поляком — 3:6, 7:6, 6:3. Ключевым моментом здесь стал тай-брейк второго сета: Юго спас три матчбола, после чего соперник просто «поплыл».

Перед этим 18-я ракетка мира одержал волевую победу над соотечественником Гаэлем Монфисом и выиграл у британца Энди Маррея.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.33, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: с одной стороны, Даниилу все-таки повезло, что ему не придется играть с Хуркачем. Поляк со своей подачей мог стать серьезной проблемой. Но матч с французом, скорее всего, тоже будет непростым. Прошлой осенью Медведев обыграл Эмбера в Пекине, и тогда ему понадобился третий сет.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.