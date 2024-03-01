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    Сможет ли Медведев выиграть у Эмбера?

    Медведев — Эмбер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Дубае 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Эмбер
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 1 марта, начало — в 18:00 мск. Медведев — Эмбер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 01 Марта 2024 года

    Медведев

    Чем дальше, тем легче — приблизительно так можно описать выступление Медведева на этой неделе.

    В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Даниил одержал уверенную победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:3.

    Перед матчем россиянин жаловался на общее состояние, в том числе на эмоциональную зажатость, но в итоге встреча с испанцем прошла по его сценарию.

    Правда, тут стоит отметить, что большую роль также сыграли ошибки Давидовича-Фокины, который чересчур плохо играл на своей подаче.

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    Но в любом случае Медведев, похоже, постепенно приближается к своей лучшей форме.

    Эмбер

    Юго второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был в начале февраля, когда он взял титул в Марселе.

    Как и в крупнейшем городе Прованса, в Дубае французу пришлось играть против Хуберта Хуркача.

    Эмбер одержал вторую подряд победу над мощным поляком — 3:6, 7:6, 6:3. Ключевым моментом здесь стал тай-брейк второго сета: Юго спас три матчбола, после чего соперник просто «поплыл».

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    Перед этим 18-я ракетка мира одержал волевую победу над соотечественником Гаэлем Монфисом и выиграл у британца Энди Маррея.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.33, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: с одной стороны, Даниилу все-таки повезло, что ему не придется играть с Хуркачем. Поляк со своей подачей мог стать серьезной проблемой. Но матч с французом, скорее всего, тоже будет непростым. Прошлой осенью Медведев обыграл Эмбера в Пекине, и тогда ему понадобился третий сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Медведев — Эмбер с коэффициентом 1.92. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев выиграть у Эмбера?
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