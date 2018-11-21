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    Сборная Италии вырвала победу у США

    Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная США
    Сборная Италии переиграла команду США (1:0) в товарищеском матче, который прошел в бельгийском Генке.

    Сборная Италии
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    Единственный гол был забит в самой концовке встречи. На 94-й минуте матча отличился Маттео Политано, которому ассистировал Роберто Гальярдини.

    Ранее сборная Италии, набрав четыре очка в четырёх матчах, заняла второе место в группе 3 Лиги наций, не сумев пробиться в плей-офф турнира. Впрочем, итальянцы сохранили место в дивизионе А.

    Товарищеский матч
    Италия — США — 1:0 (0:0)
    Гол: Политано, 90+4Италия: Сиригу, Де Шильо, Ачерби, Бонуччи, Эмерсон, Барелла (Гальярдини, 76), Сенси, Верратти, Кьеза (Грифо, 46), Лазанья (Политано, 87), Берарди (Кин, 62)США: Хорват, Картер-Викерс, Циммерман, Лонг, Кэннон (Вильяфанья, 76), Адамс, Дельгадо (Трапп, 62), Акоста (Ллетджет, 83), Мур, Пулишич (Галл, 83), Саджент (Вуд, 62)Предупреждения: Де Шильо, 19. Кэннон, 43. Мур, 43. Акоста, 45+1. Сенси, 58
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