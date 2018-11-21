Сборная Италии вырвала победу у США

переиграла(1:0) в товарищеском матче, который прошел в бельгийском Генке.

Сборная Италии uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный гол был забит в самой концовке встречи. На 94-й минуте матча отличился Маттео Политано, которому ассистировал Роберто Гальярдини.

Ранее сборная Италии, набрав четыре очка в четырёх матчах, заняла второе место в группе 3 Лиги наций, не сумев пробиться в плей-офф турнира. Впрочем, итальянцы сохранили место в дивизионе А.