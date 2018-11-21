Сборная Италии вырвала победу у США

Сборная Италии
uefa.com
Единственный гол был забит в самой концовке встречи. На 94-й минуте матча отличился Маттео Политано, которому ассистировал Роберто Гальярдини.
Ранее сборная Италии, набрав четыре очка в четырёх матчах, заняла второе место в группе 3 Лиги наций, не сумев пробиться в плей-офф турнира. Впрочем, итальянцы сохранили место в дивизионе А.
Товарищеский матч
Италия — США — 1:0 (0:0)
Гол: Политано, 90+4Италия: Сиригу, Де Шильо, Ачерби, Бонуччи, Эмерсон, Барелла (Гальярдини, 76), Сенси, Верратти, Кьеза (Грифо, 46), Лазанья (Политано, 87), Берарди (Кин, 62)США: Хорват, Картер-Викерс, Циммерман, Лонг, Кэннон (Вильяфанья, 76), Адамс, Дельгадо (Трапп, 62), Акоста (Ллетджет, 83), Мур, Пулишич (Галл, 83), Саджент (Вуд, 62)Предупреждения: Де Шильо, 19. Кэннон, 43. Мур, 43. Акоста, 45+1. Сенси, 58