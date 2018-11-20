Головин: Работа с Анри — двойная мотивация для меня

Полузащитникответил на вопросы болельщиков и рассказал о работе под руководством

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«Работа с Анри — двойная мотивация для меня. Знаю, какой это был футболист. Хочется брать пример с его игры. Сейчас мы работаем над дисциплиной в команде, а также над обороной.

Примеры для подражания? Месси. Все хотят быть похожими на него. В последнее время нравится Эден Азар», — сказал Головин в трансляции на официальной странице «Монако» в соцсети «ВКонтакте».

22-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом и уже провел за княжеский клуб семь матчей в Лиге 1.

В настоящий момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. 0