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    Влашич назвал переход в ЦСКА своим лучшим решением

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    Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич после поражения от команды Англии (1:2) в матче группового этапа Лиги наций поделился эмоциями, а также рассказал о выступлении за московский клуб.

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    «Сыграть на "Уэмбли" является мечтой каждого, это сказочный стадион, но результат расстроил. Я счастлив, что впервые вышел в основном составе, и надеюсь, что подобных матчей будет много.

    Возможно, что в игре с Испанией удача была на нашей стороне, а сейчас отвернулась. Но это не страшно, нам надо сосредоточиться на отборочном турнире к чемпионату Европы.

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    • Сезон в ЦСКА проходит отлично, я в восторге. Переход в этот клуб был моим лучшим решением. Надеюсь, что я буду продолжать в том же духе», — цитирует Влашича Slobodna Dalmacija. 0

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