Влашич назвал переход в ЦСКА своим лучшим решением

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватиипосле поражения от команды Англии (1:2) в матче группового этапа Лиги наций поделился эмоциями, а также рассказал о выступлении за московский клуб.

«Сыграть на "Уэмбли" является мечтой каждого, это сказочный стадион, но результат расстроил. Я счастлив, что впервые вышел в основном составе, и надеюсь, что подобных матчей будет много.

Возможно, что в игре с Испанией удача была на нашей стороне, а сейчас отвернулась. Но это не страшно, нам надо сосредоточиться на отборочном турнире к чемпионату Европы.

Сезон в ЦСКА проходит отлично, я в восторге. Переход в этот клуб был моим лучшим решением. Надеюсь, что я буду продолжать в том же духе», — цитирует Влашича Slobodna Dalmacija. 0