Болгарин Петков — самый возрастной голкипер в истории европейских сборных

Вратарь сборнойстал самым возрастным голкипером в истории европейских сборных, принявшим участие в официальном матче, сообщает BBC.

Голкипер вышел в стартовом составе сборной Болгарии на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Кипром в возрасте 42 лет, 8 месяцев и 2 дней.

Петкову не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, встреча национальных команд завершилась со счетом 1:1.

Петков дебютировал в составе сборной Болгарии в 1998 году и провел за команду 16 матчей. Рекордсменов среди футболистов всех позиций в европейских сборных является бывший полузащитник национальной команды Греции Гиоргос Кудас, который выступил в 1995 году за сборную в возрасте 48 лет. 0