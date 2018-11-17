ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси
  • 15:21
    • Швецию и Россию в Лиге наций рассудят французы
  • 13:10
    • Рыболовлев не намерен продавать «Монако»
  • 11:58
    • Директор «Арсенала» подтвердил существование проекта Суперлиги
  • 10:14
    • «Ростову» интересен экс-полузащитник «Сандерленда»
  • 09:25
    • 43 очка Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Торонто»
    Все новости спорта

    Болгарин Петков — самый возрастной голкипер в истории европейских сборных

    Лига наций
    Вратарь сборной Болгарии Георги Петков стал самым возрастным голкипером в истории европейских сборных, принявшим участие в официальном матче, сообщает BBC.

    Георги Петков
    Георги Петков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Голкипер вышел в стартовом составе сборной Болгарии на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Кипром в возрасте 42 лет, 8 месяцев и 2 дней.

    Петкову не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, встреча национальных команд завершилась со счетом 1:1.

    Петков дебютировал в составе сборной Болгарии в 1998 году и провел за команду 16 матчей. Рекордсменов среди футболистов всех позиций в европейских сборных является бывший полузащитник национальной команды Греции Гиоргос Кудас, который выступил в 1995 году за сборную в возрасте 48 лет. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании
  • Вчера в 17:01
    •
  • Прогноз
  • Сербия — Черногория
  • 1.67
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У кого больше заряда?
  • Сербия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Битва легендарного настоящего и звездного будущего
  • Роджер Федерер — Александр Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Торпедо» и «Слован» сыграют от обороны
  • «Торпедо» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хорватия перевернула ситуацию в группе Футбол ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и ИспанииРеакция прессы на матч Хорватия — Испания Вчера в 17:010
  • 14:01
    • Семин: В Лиге чемпионов «Локомотиву» не хватает опыта и везения
  • 13:46
    • Болгарин Петков — самый возрастной голкипер в истории европейских сборных
  • 13:23
    • Первым соперником Усика в супертяжелом весе может стать Уайт
    СКА Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», «Трактор» в гостях проиграл СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября Вчера в 22:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португальцы в гостях у Италии, битва в Турции
  • 5.09
    •
  • 13:20
    • Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения на тренировке
  • 10:53
    • Нурмагомедов готов провести бой с Сен-Пьером
  • 10:47
    • Дешам: Разница между нами и Голландией была очевидной
    Уэйн Руни Футбол Руни ушел, но Англию ждет светлое будущееПоследняя неделя стала возвращением футбольной шумихи в жизнь Уэйна Руни, который успел отвыкнуть от такого внимания к своей персоне Вчера в 18:440
  • 10:31
    • Манчини: Португалия сильна и без Роналду
  • 01:10
    • Неймар принес сборной Бразилии победу над Уругваем
  • 01:00
    • Германия вылетела в дивизион В Лиги наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие