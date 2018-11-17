Английский нападающий прибыл на просмотр в «Урал»

Ибрахим Мейте
cardiffcityfc.co.uk
В товарищеском матче против местной команды «Эносис» (3:4) один из голов за екатеринбуржцев забил нападающий «Кардифф Сити» Ибрахим Мейте.
Контракт 22-летнего англичанина с клубом Премьер-лиги истечет в январе и не будет продлен, поэтому он может перейти в «Урал» на правах свободного агента.
Мейте родился в Лондоне, до прошлого года играл за команду седьмой английской лиги «Хэрроу Боро». В начале 2017-го нападающий перешел в клуб Чемпионшипа «Кардифф Сити», сыграл за него один матч.
Первую половину сезона 2017/18 Мейте провел в аренде в команде четвертого по силе дивизиона Англии «Кроули Таун», забил два мяча в 19 матчах. 0