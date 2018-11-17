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    Английский нападающий прибыл на просмотр в «Урал»

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    Во время паузы на матчи национальных сборных «Урал» проводит тренировочный сбор на Кипре, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ибрахим Мейте
    Ибрахим Мейте
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    В товарищеском матче против местной команды «Эносис» (3:4) один из голов за екатеринбуржцев забил нападающий «Кардифф Сити» Ибрахим Мейте.

    Контракт 22-летнего англичанина с клубом Премьер-лиги истечет в январе и не будет продлен, поэтому он может перейти в «Урал» на правах свободного агента.

    Мейте родился в Лондоне, до прошлого года играл за команду седьмой английской лиги «Хэрроу Боро». В начале 2017-го нападающий перешел в клуб Чемпионшипа «Кардифф Сити», сыграл за него один матч.

    Первую половину сезона 2017/18 Мейте провел в аренде в команде четвертого по силе дивизиона Англии «Кроули Таун», забил два мяча в 19 матчах. 0

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