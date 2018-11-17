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    Дзюба может сыграть со Швецией

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    Нападающий сборной России Артем Дзюба в воскресенье прибудет в расположение национальной команды в Стокгольме, информирует официальный сайт РФС.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    30-летний форвард выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве.

    Защитник Константин Рауш покинет расположение национальной команды: у него имеются проблемы с мышцами шеи и спины. 28-летнему футболисту не хватит времени на восстановление к игре со Швецией в рамках Лиги наций.

    Также со шведами не сыграют хавбек Александр Головин и защитник Марио Фернандес.

    22-летний игрок «Монако» только вчера приступил к беговой работе — на восстановление ему понадобится не менее пяти дней. 28-летний футболист ЦСКА тренируется на велотренажере на базе армейского клуба.

    Сборная России сыграет с национальной командой Швеции в матче группового этапа Лиги наций 20 ноября. 0

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