Дзюба может сыграть со Швецией

Нападающий сборной России Артем Дзюба в воскресенье прибудет в расположение национальной команды в Стокгольме, информирует официальный сайт РФС

30-летний форвард выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве.

Защитник Константин Рауш покинет расположение национальной команды: у него имеются проблемы с мышцами шеи и спины. 28-летнему футболисту не хватит времени на восстановление к игре со Швецией в рамках Лиги наций.

Также со шведами не сыграют хавбек Александр Головин и защитник Марио Фернандес.

22-летний игрок «Монако» только вчера приступил к беговой работе — на восстановление ему понадобится не менее пяти дней. 28-летний футболист ЦСКА тренируется на велотренажере на базе армейского клуба.

Сборная России сыграет с национальной командой Швеции в матче группового этапа Лиги наций 20 ноября. 0