Соколов переизбран президентом ПФЛ

единогласно был переизбран президентомсроком на три года, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Кандидатуру Соколова поддержали все 54 присутствовавших на собрании делегата.

Также Отчетно-выборным Общим собранием были проведены довыборы в состав Совета Ассоциации «ПФЛ». В него вошли президент ФК «Торпедо Москва» Елена Еленцева, генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов, генеральный директор ФК «Дружба» (Майкоп) Каплан Хуако, начальник команды ФК «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) Александр Карпенко и заместитель директора ФК «Сибирь» (Новосибирск) Валерий Еркович.

Сроком на три года переизбран генеральный директор Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» Николай Акелькин. 0