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    Кирьяков: Немцам хочется порадовать своих болельщиков

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    Бывший форвард сборной России и ряда немецких клубов Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча российской команды с Германией.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков
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    «У Германии в товарищеских играх всегда широкая ротация. Однако, повторюсь, это не говорит о недостатке мотивации. Немцам не комфортно после чемпионата мира, им не нравится, что команда опустилась в рейтинге ФИФА, им хочется порадовать болельщиков и побыстрее вернуть утраченные позиции. Россию, кстати, они во все времена уважали. Никакой недооценки с их стороны точно не будет», — цитирует Кирьякова «Советский Спорт».

    Матч Германия — Россия состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Начало матча — в 22:45 по мск. 0

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