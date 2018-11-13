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    Петржела: Карьера у Аршавина была отличная

    РПЛ Футбол России Зенит Календарь РФПЛ
    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал работу с Андреем Аршавиным в петербургском клубе.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    «Великолепный игрок, который на каждой тренировке удивлял новыми вещами. Карьера у него была отличная. Помню, что Аршавин очень любил молодых русских игроков — он был для них папой. Андрей всегда защищал и отстаивал их интересы. Не любил, когда в клуб приходили возрастные легионеры. В раздевалке он много не говорил, но когда что-то сказал, то все к нему прислушивались.

    Когда приходил новый игрок, я смотрел на Аршавина и всегда знал по его выражению лица — хороший или плохой футболист к нам приехал. Если Андрей кивал головой — значит игрок классный, а если поднимал брови, то ничего хорошего не получится. Также Аршавин всегда как-то узнавал, на каких условиях подписывали контракты новые игроки. Он всегда хотел, чтобы хотя бы на копейку его зарплата была выше, чем у остальных. У меня остались только хорошие воспоминания о нем», — передают слова Петржелы «Известия».

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