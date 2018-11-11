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    Аршавин провел последний матч за «Кайрат»

    Футбол России
    Российский полузащитник Андрей Аршавин провел последний матч за казахстанский «Кайрат».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    В заключительном туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и завершил чемпионат на втором месте.

    Аршавин вышел на замену на 50-й минуте матча и был встречен болельщиками бурными аплодисментами.

    Напомним, у 37-летнего российского футболиста завершился контракт с «Кайратом». Аршавин выступал за казахстанский клуб с 2016 года, провел 107 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 37 результативных передач. В составе «Кайрата» Аршавин дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.

    Ранее он сообщал о том, что не планирует переходить в другую команду. 0

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