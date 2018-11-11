Аршавин провел последний матч за «Кайрат»

Российский полузащитникпровел последний матч за казахстанский

Андрей Аршавин twitter.com/fc_kairat 1000 Фрибет для всех Забрать!

В заключительном туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и завершил чемпионат на втором месте.

Аршавин вышел на замену на 50-й минуте матча и был встречен болельщиками бурными аплодисментами.

Напомним, у 37-летнего российского футболиста завершился контракт с «Кайратом». Аршавин выступал за казахстанский клуб с 2016 года, провел 107 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 37 результативных передач. В составе «Кайрата» Аршавин дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее он сообщал о том, что не планирует переходить в другую команду. 0