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    Второй матч серии «Магнитка» проведет увереннее

    «Металлург» Мг — «Амур». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Амур»
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    Робин Пресс
    Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Металлург» 3 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Металлург» Мг — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Марта 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Значительный этап сезона магнитогорцы провели в борьбе с «Авангардом» — и моментами с «Салаватом Юлаевым» — за лидерство на Востоке. В итоге команде удалось занять первое место благодаря 95 набранным очкам.

    Первая строчка в регулярке подразумевает легкого соперника на старте плей-офф, но не в этом случае. В дебютном матче «Металлург» Мг добился победы над «Амуром», хотя по ходу игры столкнулся с рядом проблем (2:1).

    Металлург Мг — Амур: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: До начала Кубка Гагарина «Металлург» Мг выдал очередную победную серию, в которую вошли четыре матча. Каждую из этих игр ему посчастливилось провести дома.

    На своей площадке команда Андрея Разина разобралась с «Ак Барсом» (2:1), «Амуром» (3:0) и «Витязем» (2:1), а судьбу лидерства в конференции определила победа над «Авангардом» в заключительном матче (3:1).

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    Не сыграют: У «Металлурга» Мг кадровых потерь нет.

    Состояние команды: Несмотря на счастливую развязку, встреча с «Амуром» пошла не по плану команды Разина, которая стремилась к большему контролю событий на катке и лучшей результативности.

    «Амур»

    Турнирное положение: На финишной прямой регулярного сезона дальневосточный клуб выиграл конкуренцию у «Сибири» и «Нефтехимика», заняв восьмое место с 71 набранным очком.

    В статусе последней команды категории «топ-8» «Амур» обязуется замахнуться на сенсацию в серии с «Металлургом» Мг — пожалуй, самым сильным представителем Востока на данный момент. Но в дебюте серии хабаровчане уступили (1:2), «Магнитка» повела в серии — 1:0.

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  • 29/02/2024

    • Последние матчи: Говоря о заключительной фазе регулярки, нельзя проигнорировать 7-матчевую победную серию «Амура». Исключительный по продолжительности цикл во многом и проложил дорогу к кубовому раунду.

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    Когда в чемпионате не осталось турнирных задач, команда Андрея Мартемьянова замедлила темп и потерпела три поражения. «Амур» уступил «Металлургу» Мг (0:3), «Ак Барсу» (2:4) и «Трактору» (3:4 ОТ).

    Не сыграют: Из-за травм этот матч пропустят Евгений Грачев, Сергей Лапин, Кэмерон Ли и Петр Хохряков.

    Состояние команды: На льду «Магнитки» хабаровчане сыграли на пределе возможностей, но потерпели неудачу. Разумеется, перед домашним этапом «Амур» постарается выровнять положение, но на фоне такого соперника шансов у гостей не особо много.

    Статистика для ставок

    • Последние пять матчей «Металлурга» Мг закончились его победой

    • С 22 декабря прошлого года «Магнитка» никому не проиграла дома в основное время

    • Серия поражений «Амура» в гостях разрослась до четырех матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.59, ничья — в 4.60, а победа «Амура» — в 5.25.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: Где-то в глубине мыслей «Магнитка» надеялась на легкий матч на своем катке и намеревалась задушить аутсайдера без особого сопротивления.

    Однако эта задача оказалась провалена на фоне самоотдачи «Амура». Понимая, что на Дальнем Востоке цель будет усложнена в разы, команда Разина будет стремиться провести образцовую во всех смыслах игру.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 1.85.

    Прогноз: В прошлой встрече «Амур» нанес 29 бросков в створ, но слабая реализация (3,45%) спасла магнитогорцев.

    Во второй домашней игре фаворит постарается минимизировать количество моментов у своих ворот и не позволит гостям улучшить показатели в атаке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» меньше 1.5 за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Амур» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на хоккей. Второй матч серии «Магнитка» проведет увереннее
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