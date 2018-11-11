«Марсель» победил «Дижон»

«Марсель»
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Голами в составе бело-голубых отметились нападающий Лукас Окампос (45+3) и защитник Адиль Рами (84).
В другом матче 13-го тура «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Нантом» — 1:1.
Счет открыл полузащитник хозяев Якоб Юханссон, отличившийся на 8-й минуте. «Нант» сравнял счёт на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего Эмилиано Салы.
«Марсель», набрав 22 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» (16) — 10-е, «Ренн» (16) — 12-е, «Дижон» (11) — 18-е. 0