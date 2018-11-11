ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»Вражда и ненависть в Буэнос-Айресе
  • 21:28
    • «МанСити» одержал победу в дерби с «МЮ»
  • 20:57
    • ЦСКА в Москве «всухую» обыграл «Зенит»
  • 20:15
    • Дубль Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
  • 22:47
    • Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии», «Мерседес» взял Кубок конструкторов
  • 21:46
    • «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»
    Все новости спорта

    «Марсель» победил «Дижон»

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Дижон Ренн Нант Календарь Лиги 1
    В матче 13-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле победил «Дижон» со счетом 2:0.

    «Марсель»
    «Марсель»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Голами в составе бело-голубых отметились нападающий Лукас Окампос (45+3) и защитник Адиль Рами (84).

    В другом матче 13-го тура «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Нантом» — 1:1.

    Счет открыл полузащитник хозяев Якоб Юханссон, отличившийся на 8-й минуте. «Нант» сравнял счёт на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего Эмилиано Салы.

    «Марсель», набрав 22 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» (16) — 10-е, «Ренн» (16) — 12-е, «Дижон» (11) — 18-е. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Мастера штрафных ударов. Неймара обошел македонец из «Леванте»
  • Вчера в 19:22
    •
  • Прогноз
  • «Монако» — ПСЖ
  • 4.33
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Милан» помехой для «Ювентуса»?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Будет ли первая осечка «Реала» при Солари?
  • «Сельта» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Насколько легко ПСЖ справится с «Монако»?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол РПЛ. ЦСКА одолел «Зенит», «Спартак» уступил «Уфе», «Локо» сыграл вничью в КазаниОбзор матчей 14-го тура российской Премьер-лиги 23:110
  • 19:13
    • «Челси» разошелся миром с «Эвертоном»
  • 18:55
    • «Рома» разгромила «Сампдорию», Эль-Шаарави оформил дубль
  • 18:43
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Казани
    «Атлетико» Футбол Примера. «Барселона» проиграла «Бетису», «Атлетико» одолел «Атлетик», «Реал» отправится в ВигоПодробности матчей 11-го тура испанской Примеры 23:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси», «Ливерпуль» и битва российских грандов
  • 4.92
    •
  • 22:34
    • «Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом»
  • 22:18
    • «Шальке» на выезде уступил «Айнтрахту»
  • 22:01
    • «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло»
    Неймар Футбол Мастера штрафных ударов. Неймара обошел македонец из «Леванте»Десятка лучших исполнителей штрафных ударов в сильнейших лигах Европы Вчера в 19:220
  • 17:57
    • «Краснодар» крупно выиграл у «Енисея»
  • 17:23
    • «Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом»
  • 15:56
    • «Спартак» проиграл в Уфе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие