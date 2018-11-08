«Бенфика» — «Аякс»: счет матча 1:1, обзор голов

Лиссабонскаяна своем поле сыграла вничью с амстердамским(1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет был открыт хозяевами на 29-й минуте — Алмейда вбросил мяч из-за боковой линии, Онана выбежал из ворот и махнул руками мимо мяча, круглый прилетел к одинокому Жонасу, который отправил сферу в сетку пустых ворот «Аякса».

А на 60-й минуте гости отыгрались. Зиеш сделал длинную передачу из глубины поля за спины защитникам «Бефники», Тадич обработал сферу, проткнул круглого мимо вышедшего из ворот Влаходимоса и с острого угла в борьбе с соперником отправил снаряд в сетку ворот.

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В другом матче группы Е мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла афинский АЕК — 2:0.

Группа Е: 1. «Бавария» — 10 очков, 2. «Аякс» — 8, 3. «Бенфика» — 4, 4. «АЕК» — 0.