«Бенфика» — «Аякс»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
uefa.com
Счет был открыт хозяевами на 29-й минуте — Алмейда вбросил мяч из-за боковой линии, Онана выбежал из ворот и махнул руками мимо мяча, круглый прилетел к одинокому Жонасу, который отправил сферу в сетку пустых ворот «Аякса».
А на 60-й минуте гости отыгрались. Зиеш сделал длинную передачу из глубины поля за спины защитникам «Бефники», Тадич обработал сферу, проткнул круглого мимо вышедшего из ворот Влаходимоса и с острого угла в борьбе с соперником отправил снаряд в сетку ворот.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В другом матче группы Е мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла афинский АЕК — 2:0.
Группа Е: 1. «Бавария» — 10 очков, 2. «Аякс» — 8, 3. «Бенфика» — 4, 4. «АЕК» — 0.
Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Голландия) — 1:1 (1:0)
Голы: Жонас, 29 (1:0). Тадич, 61 (1:1)«Бенфика»: Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Габриэл, Фернандеш (Пиззи, 75), Жонас (Сеферович, 55), Сальвио (Рафа Силва, 48), Серви«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек, де Йонг (Вебер, 86), Нерес (Дольберг, 74)Предупреждения: Тальяфико, 34. Жонас, 39. де Лигт, 42. Фейса, 45+1. Жардел, 70. ван де Бек, 72. Тадич, 83