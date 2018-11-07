Семин: Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов от(1:4).

«Локомотив» проиграл все четыре матча в этом сезоне ЛЧ и за два тура до конца группового этапа потерял шансы на выход в плей-офф. «Железнодорожники» занимают четвёртое место в группе и сохраняют шансы с третьего места пробиться в плей-офф Лиги Европы.

«Хочу поздравить "Порту" с победой. Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок. Основное — нам не хватает скорости в последней стадии обороны.

Игроки "Порту" — особенно Корона, Марега и Браими — в скорости явно превосходили нас. Пропустили несколько контратак, а простые ошибки привели к этому результату.

Замена Фернандеша не связана с травмой. Она связана с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять.

Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.

В четырех матчах Лиги чемпионов у нас были разные сочетания центральных защитников. Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.

Мы должны продолжать и и будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Будем стараться все делать для продолжения борьбы в Европе.

С чем связана плохая реализация? Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность.

Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки — вот и все», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0