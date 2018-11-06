«Порту» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы «Порту» и московского «Локомотива» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Драгау».

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

После трёх туров «Порту» имеет в активе семь очков и возглавляет турнирную таблице группы D. Московский «Локомотив» потерпел три поражения на групповом этапе Лиги чемпионов и находится на последнем месте в таблице, не имея в активе очков.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Порту». Коэффициент на его победу — 1.30, на успех «Локомотива» — 12.00, на ничью — 6.20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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