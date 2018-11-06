«Порту» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 6 ноября

«Порту»
Футболисты «Порту» на данный момент возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 7 очков.
«Драконы» на групповом этапе сыграли вничью с «Шальке» (1:1), а также обыграли «Галатасарай» (1:0) и «Локомотив» (3:1).
В португальской Примейре «Порту» тоже лидирует. В девяти сыгранных матчах подопечные Сержиу Консейсау одержали семь побед при двух поражениях.
В предыдущем туре «Порту» в гостях переиграл «Маритиму» (2:0).
В лазарете команды находится нападающий Венсан Абубакар, восстанавливающийся после травмы колена.
«Локомотив»
Московский «Локомотив» в группе D замыкает турнирную таблицу, не имея в активе набранных баллов.
В этом сезоне подопечные Юрия Семина поочередно проиграли «Галатасараю» (0:3), «Шальке» (0:1) и «Порту» (1:3).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Что касается чемпионата России, то «железнодорожники» расположились на второй строчке, уступая только «Зениту».
«Красно-зеленые» имеют на своем счету серию из пяти побед кряду. В предыдущем туре они выиграли у тульского «Арсенала» (3:1).
У «Локо» после травм восстанавливаются Федор Смолов, Мацей Рыбус, Джефферсон Фарфан и Александр Коломейцев. Соломон Кверквелия отбывает дисквалификацию.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Порту» — 1.38, победа «Локомотива» — 7.50, ничья — 5.10.
«Железнодорожники» находятся в безвыходном положении, которое на дает им права на ошибку. Если они рассчитывают побороться за выход из группы, то обязаны не просто набирать очки, но и побеждать.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
На своем поле «Локо» уступил португальцам, хотя ему немного не повезло. В начале игры москвичи не реализовали пенальти, а во втором тайме еще и остались в меньшинстве.
Нам кажется, что команда Юрия Семина не так безнадежна, как может показаться на первый взгляд, и об этом свидетельствует их победная серия в РПЛ. Считаем, что на «Драгау» гости навяжут борьбу, поэтому ставим на «победу "Локомотива" с форой +1,5» за 1.77.
Еще один вариант — «гости забьют» за 1.70. «Локо» неплохо играет в атаке в последнее время, поэтому хотя бы раз должен огорчить Икера Касильяса. 0