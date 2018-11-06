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    «Локомотив» проигрывает «Порту» после первого тайма

    «Порту» — «Локомотив»: счет 2:0 после первого тайма

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    Московский «Локомотив» на выезде уступает «Порту» (0:2) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче был открыт хозяевами уже на 2-й минуте. Марега получил проникающую передачу в чужую штрафную, Гилерме на выходе из ворот не успел сыграть на перехвате, последовал пас Муссы от лицевой линии в центр, а оттуда уже Эктор Эррера мяч послал в цель.

    А на 42-й минуте ошибся Мануэл Фернандеш, потеряв мяч. Марега получил передачу от Эрреры на правый край штрафной площади, сблизился Мусса с вратарём, запустив мяч между ног Гилерме.

    В другом матче группы D гельзенкирхенский «Шальке» после первого тайма обыгрывает турецкий «Галатасарай» — 1:0.

    Единственный мяч был забит уже на 4-й минуте. Муслера отошёл далеко от ворот и бросился под ноги Гвидо Бургшталлеру, но ошибся голкипер, и удачно пробил по его воротам форвард соперника. 0

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