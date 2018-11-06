Черчесов встретится с Головиным и Анри в Монако

Главный тренерво Франции встретится с полузащитником, а также главным тренером

Как сообщил «Спорт-Экспрессу» пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров, Черчесов посетит матч Лиги чемпионов «Монако» — «Брюгге».

«Что касается травмы Головина, то думаю, что в самое ближайшее время мы будем четко понимать, позволит ли она ему принять участие в ближайших матчах сборной России в Германии и Швеции. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сейчас находится в Монако. Он посетит матч этой команды с "Брюгге", а также планирует лично встретиться с Головиным и наставником "Монако" Тьерри Анри и прояснить ситуацию», — сказал Владимиров.

Напомним, из-за травмы Головин не был включен в заявку на матч против «Брюгге». 0