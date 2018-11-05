«Спорт-Экспресс»: Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября

Наставник тульского «Арсенала»12 ноября приступит к работе главным тренером, сообщает «Спорт-Экспресс» , со ссылкой на источники близкие к ситуации.

Вместе с 52-летним Кононовым в московской команде будут работать и специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского клуба.

«Спартак» в воскресенье в 13-м туре чемпионата России-2018/19 дома проиграл «Уралу» (1:2). Красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера — «Зенита» — на 12 очков.

22 октября в отставку с поста наставника команды был отправлен итальянец Массимо Каррера, и.о. главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.

Кононов возглавляет «Арсенал» с 1 июня этого года. В чемпионате России тульская команда идет на 12-м месте.​ 0