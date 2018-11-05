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    «Хаддерсфилд Таун» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Хаддерсфилд Таун — Фулхэм (05.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Фулхэм Календарь АПЛ
    В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Хаддерсфилд Таун» — «Фулхэм».

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    Последний матч между собой: «Лилль» — «ПСЖ» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фулхэм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хаддерсфилд Таун» — «Фулхэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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