Рианчо: Глушаков тренируется фантастически

И.о. главного тренера «Спартака»в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Урала» отметил, что капитан красно-белыххорошо выглядит на тренировках команды.

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» 18 сентября. После ухода с поста главного тренера команды Массимо Карреры футболист вернулся в основу красно-белых.

«Глушаков сегодня тренировался как всегда — фантастически. Начиная со сбора в Австрии он показывал себя исключительно как профессионал.

И своим профессионализмом он может помочь "Спартаку". Вы верите в том, что он хороший футболист? Верите же?

С моей стороны, как исполняющего обязанности тренера "Спартака", было бы глупо не использовать хорошего футболиста.

Представьте, что вы работаете на заводе. И у вас в распоряжении есть 10 станков. А вы один не используете, хотя он хороший, исправный. Что же вам тогда хозяин завода скажет?

Он скажет следующее: Слушай, парень, тебе предоставлены все условия для работы, а ты их не используешь. Значит, ты непрофессионал», — цитирует тренера «Спорт-ЭКспресс».

1 ноября Глушаков вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0). Во время игры болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли Глушакова. 0