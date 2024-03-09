Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллс

Елена Рыбакина Фото: globallookpress.com
Прошлогодняя чемпионка турнира в Индиан-Уэллс снялась из-за проблем с желудком.
«С большой грустью я должна сообщить, что не смогу участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе в этом году из-за проблем со здоровьем.
Близкие знают, как много для меня значит этот турнир и как сильно я хотела вернуться и защитить титул.
Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли меня поддержать, и мне жаль, что в этом году у них не будет возможности увидеть мою игру.
Теперь я буду отдыхать и восстанавливаться, чтобы снова выходить на корт и максимально выкладываться, выступая перед моими болельщиками», -написала представительница Казахстана в соцсетях.