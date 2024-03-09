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    Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис Елена Рыбакина WTA
    Елена Рыбакина сообщила, что не сможет сыграть на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    Прошлогодняя чемпионка турнира в Индиан-Уэллс снялась из-за проблем с желудком.

    «С большой грустью я должна сообщить, что не смогу участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе в этом году из-за проблем со здоровьем.

    Близкие знают, как много для меня значит этот турнир и как сильно я хотела вернуться и защитить титул.

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    • Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли меня поддержать, и мне жаль, что в этом году у них не будет возможности увидеть мою игру.

    Теперь я буду отдыхать и восстанавливаться, чтобы снова выходить на корт и максимально выкладываться, выступая перед моими болельщиками», -написала представительница Казахстана в соцсетях.

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