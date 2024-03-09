«Лейкерс» без Джеймса выиграли у «Милуоки», Расселл набрал 44 очка

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Д’Анджело Расселл Фото: twitter.com/Lakers

В одном из матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Милуоки» — 123:122 (27:30, 40:33, 29:27, 27:32).

Лучшим в этой игре был разыгрывающий защитник Д’Анджело Расселл, в активе которого 44 очка и 9 передач.

Тяжелый форвард калифорнийской команды Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо собрал трипл-дабл из 34 очков, 14 подборов и 12 передач.

44 очка Д’Анджело Расселла в матче с «Милуоки»

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил матч из-за повреждения голеностопа.

«Милуоки» проиграл второй матч подряд после серии из шести поражений.

НБА. Результаты игрового дня

«Вашингтон» — «Шарлотт» 112:100 (24:16, 24:29, 20:31, 44:24)

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» 95:103 (15:36, 19:27, 27:21, 34:19)

«Нью-Йорк» — «Орландо» 98:74 (31:23, 24:16, 25:15, 18:20)

«Кливленд» — «Миннесота» 113:104 OT (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)

«Мемфис» — «Атланта» 92:99 (31:20, 15:26, 26:34, 20:19)

«Оклахома-Сити» — «Майами» 107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)

«Портленд» — «Хьюстон» 107:123 (31:28, 32:27, 24:37, 20:31)

«Лейкерс» — «Милуоки» 123:122 (27:30, 40:33, 29:27, 27:32)