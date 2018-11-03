Леганес — Атлетико: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.11.2018)

В 15:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Леганес» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетико»).

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