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    Экс-игрок сборной Италии возглавил «Кротоне»

    Футбол Италии Кротоне Трансферы
    Бывший защитник сборной Италии Массимо Оддо возглавил «Кротоне», который выступает в Серии Б, сообщает официальный сайт команды.

    Массимо Оддо
    Массимо Оддо
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    Договор со специалистом рассчитан до 30 июня 2019 года.

    Для экс-футболиста это уже третий клуб в тренерской карьере — ранее он успел поработать в «Пескаре» и «Удинезе».

    «Я очень доволен предоставленной мне возможности. Эта команда может играть лучше, чем сейчас. Нам необходимо выйти из временного кризиса, и я взялся за эту задачу, поскольку уверен в способностях этих футболистов», — сказал Оддо.

    В текущем сезоне «Кротоне» занимает 13-ю строчку в Серии Б, набрав одиннадцать очков в десяти матчах.

    Оддо известен по выступлениям за «Милан», «Верону», «Лацио» и «Баварию». С 2002 по 2008 год он вызывался в сборную Италии, с которой стал чемпионом мира в 2006 году, а в 2012 году завершил карьеру. 0

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