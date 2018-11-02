Экс-игрок сборной Италии возглавил «Кротоне»

Бывший защитник сборной Италиивозглавил, который выступает в Серии Б, сообщает официальный сайт команды.

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Договор со специалистом рассчитан до 30 июня 2019 года.

Для экс-футболиста это уже третий клуб в тренерской карьере — ранее он успел поработать в «Пескаре» и «Удинезе».

«Я очень доволен предоставленной мне возможности. Эта команда может играть лучше, чем сейчас. Нам необходимо выйти из временного кризиса, и я взялся за эту задачу, поскольку уверен в способностях этих футболистов», — сказал Оддо.

В текущем сезоне «Кротоне» занимает 13-ю строчку в Серии Б, набрав одиннадцать очков в десяти матчах.

Оддо известен по выступлениям за «Милан», «Верону», «Лацио» и «Баварию». С 2002 по 2008 год он вызывался в сборную Италии, с которой стал чемпионом мира в 2006 году, а в 2012 году завершил карьеру. 0