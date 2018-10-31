ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиВраг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»
  • 19:14
    • Далалоян — чемпион мира в многоборье
  • 18:30
    • Неймару грозит тюремный срок из-за махинаций при трансфере в «Барселону»
  • 18:00
    • Жардим хотел бы зарабатывать в «Спартаке» шесть миллионов евро
  • 17:20
    • Прохоркин, Светлаков и Каюмов вызваны в олимпийскую сборную России
  • 16:34
    • Лидер «Барселоны» вернулся к тренировкам
    Все новости спорта

    Неймару грозит тюремный срок из-за махинаций при трансфере в «Барселону»

    ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера Футбол Испании Трансферы Латинская Америка Скандалы Происшествия Между тем Календарь Лиги 1
    Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в деле о трансфере из «Сантоса» в «Барселону», который состоялся в 2013 году.

    Неймар
    Неймар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как сообщает Marca, испанский суд начал перепроверку документов по данному делу. Бразильский футболист обвиняется в мошенничестве и коррупции.

    Помимо Неймара перед судом могут предстать родители футболиста, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и его предшественник Сандро Росель.

    Бартомеу, Росель, «Барселона», «Сантос» и бывший президент бразильского клуба Одилио Родригес также обвиняются в мошенничестве при проведении трансфера Неймара.

    В качестве истца выступает инвестиционный фонд DIS, который являлся владельцем 40% прав на Неймара во время проведения сделки в 2013 году.

    «Барселона» официально объявляла, что сумма трансфера Неймара составила 57,1 млн евро, из которых 40 млн евро достались семье футболиста, а ещё 17,1 млн — «Сантосу».

    DIS как владелец прав на игрока получил 6,8 млн от той суммы, которую выручил с трансфера бразильский клуб. Однако по версии испанского суда, сделка обошлась каталонцам как минимум в 83 млн. евро.

    Теперь DIS требует для Неймара, его отца и Бартомеу пятилетних тюремных сроков и штрафа в 195 миллионов евро, наложенного на «Барселону».

    Гособвинение настаивает на двухлетнем сроке для Неймара и его отца, и пятилетнем — для Роселя, а также на куда более скромных штрафах для «Барселоны», «Сантоса» и Неймара (8.4, 7 и 10 миллионов евро соответственно). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест 23-29 октября
  • 29/10/2018 в 18:57
    •
  • Прогноз
  • «Культураль» — «Барселона»
  • 2.30
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» опять оказался на пути «Локомотива»
  • «Локомотив» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Кому важнее Кубок?
  • «Ахмат» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто потерпит первое поражение в сезоне?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин. Прогноз и ставки
  • 7.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вишай Шривадданапрабха Футбол Глубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле«Лисы» потеряли своего любимого владельца Вчера в 22:260
  • 14:04
    • Касаткина проиграла Киз на турнире «Элит Трофи»
  • 13:39
    • Полузащитник «Барселоны» намерен покинуть клуб зимой
  • 13:16
    • Александр Емельяненко проведет следующий бой 15 декабря
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» принимает «Сочи», «Динамо» сыграет в НижнекамскеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 31 октября 18:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Милан» в топ-4?
  • 3.15
    •
  • 19:29
    • «Магнитка» одолела ХК «Сочи»
  • 18:56
    • Алексич: «Оренбург» забил с пенальти, которого не было
  • 18:42
    • Федотов: «Оренбургу» не хватает хладнокровия в завершении атак
    «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛ Футбол Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Вчера в 18:580
  • 13:09
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ
  • 12:11
    • «Спартак» уволил Карреру из-за высоких выплат футбольным агентам
  • 11:54
    • Бобровский: Не могу понять, почему Знарок остается без работы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие