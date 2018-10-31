Неймару грозит тюремный срок из-за махинаций при трансфере в «Барселону»

Нападающему «ПСЖ»грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в деле о трансфере из, который состоялся в 2013 году.

Как сообщает Marca, испанский суд начал перепроверку документов по данному делу. Бразильский футболист обвиняется в мошенничестве и коррупции.

Помимо Неймара перед судом могут предстать родители футболиста, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и его предшественник Сандро Росель.

Бартомеу, Росель, «Барселона», «Сантос» и бывший президент бразильского клуба Одилио Родригес также обвиняются в мошенничестве при проведении трансфера Неймара.

В качестве истца выступает инвестиционный фонд DIS, который являлся владельцем 40% прав на Неймара во время проведения сделки в 2013 году.

«Барселона» официально объявляла, что сумма трансфера Неймара составила 57,1 млн евро, из которых 40 млн евро достались семье футболиста, а ещё 17,1 млн — «Сантосу».

DIS как владелец прав на игрока получил 6,8 млн от той суммы, которую выручил с трансфера бразильский клуб. Однако по версии испанского суда, сделка обошлась каталонцам как минимум в 83 млн. евро.

Теперь DIS требует для Неймара, его отца и Бартомеу пятилетних тюремных сроков и штрафа в 195 миллионов евро, наложенного на «Барселону».

Гособвинение настаивает на двухлетнем сроке для Неймара и его отца, и пятилетнем — для Роселя, а также на куда более скромных штрафах для «Барселоны», «Сантоса» и Неймара (8.4, 7 и 10 миллионов евро соответственно). 0