Тульский «Арсенал» выбил «Ахмат» из Кубка России

«Арсенал»
«Арсенал»
Гости открыли счет на 16-й минуте. Грубейшая ошибка Гащенкова в центре поля привела к тому, что Бакаев тут же вывел Джорджевича один на один с вратарём, Лука обыграл Гудиева и поразил пустые ворота.
А на 70-й минуте туляки отбились после углового и провели контратаку. Кадри сделал длинную передачу вперёд, Резиуан Мирзов от центра поля убежал один на один, вошёл в штрафную и пробил аккуратно в дальний угол.
В 1/4 финала турнира «Арсенал» встретится с «Оренбургом», который ранее взял верх над «Тюменью». Первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря, ответная 24 февраля 2019 года.
Кубок России. 1/8 финала
«Ахмат» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — Джорджевич (17), 0:2 — Мирзов (71)«Ахмат»: Гудиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Анхель, Исмаэл, Гащенков (Иванов, 59), Думбия (Мбенг, 73), Раванелли, Митришев, Балай«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Беляев, Хагуш, Мохаммед (Денисов, 88), Бакаев (Горбатенко, 57), Ткачев (Ожегович, 75), Костадинов, Мирзов, Григалава, ДжорджевичПредупреждения: Гащенков (23), Исмаэл (31), Костадинов (43), Семенов (90)