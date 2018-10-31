ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп и Джо ГомесАнглийская Премьер-лига: 10 лучших игроков после 10 сыгранных туров
  • 21:36
    • Тульский «Арсенал» выбил «Ахмат» из Кубка России
  • 21:30
    • «Локо» разгромил «Енисей» и вышел в четвертьфинал Кубка России
  • 19:50
    • «Урал» в дополнительное время победил «Нижний Новгород» в Кубке России
  • 19:14
    • Далалоян — чемпион мира в многоборье
  • 18:30
    • Неймару грозит тюремный срок из-за махинаций при трансфере в «Барселону»
    Все новости спорта

    Тульский «Арсенал» выбил «Ахмат» из Кубка России

    Кубок России Футбол России Ахмат Арсенал Тула
    Грозненский «Ахмат» потерпел домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Арсенал»
    «Арсенал»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Гости открыли счет на 16-й минуте. Грубейшая ошибка Гащенкова в центре поля привела к тому, что Бакаев тут же вывел Джорджевича один на один с вратарём, Лука обыграл Гудиева и поразил пустые ворота.

    А на 70-й минуте туляки отбились после углового и провели контратаку. Кадри сделал длинную передачу вперёд, Резиуан Мирзов от центра поля убежал один на один, вошёл в штрафную и пробил аккуратно в дальний угол.

    В 1/4 финала турнира «Арсенал» встретится с «Оренбургом», который ранее взял верх над «Тюменью». Первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря, ответная 24 февраля 2019 года.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Ахмат» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — Джорджевич (17), 0:2 — Мирзов (71)«Ахмат»: Гудиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Анхель, Исмаэл, Гащенков (Иванов, 59), Думбия (Мбенг, 73), Раванелли, Митришев, Балай«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Беляев, Хагуш, Мохаммед (Денисов, 88), Бакаев (Горбатенко, 57), Ткачев (Ожегович, 75), Костадинов, Мирзов, Григалава, ДжорджевичПредупреждения: Гащенков (23), Исмаэл (31), Костадинов (43), Семенов (90)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Враг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»
  • Вчера в 20:59
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Краснодар»
  • 2.65
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет дебют Солари во главе «Реала»?
  • «Мелилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Милан» поднимется в зону Лиги чемпионов
  • «Милан» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Травмы помешают командам выдать шоу
  • «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вишай Шривадданапрабха Футбол Глубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле«Лисы» потеряли своего любимого владельца Вчера в 22:260
  • 16:34
    • Лидер «Барселоны» вернулся к тренировкам
  • 16:18
    • Конте отказался возглавить «Реал»
  • 16:02
    • «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» принимает «Сочи», «Динамо» сыграет в НижнекамскеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 31 октября 18:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Милан» в топ-4?
  • 3.15
    •
  • 21:17
    • Иванов: Просто нонсенс — создавать столько моментов и не забивать
  • 19:41
    • «Автомобилист» одержал волевую победу над «Йокеритом»
  • 19:29
    • «Магнитка» одолела ХК «Сочи»
    «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛ Футбол Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Вчера в 18:580
  • 14:04
    • Касаткина проиграла Киз на турнире «Элит Трофи»
  • 13:39
    • Полузащитник «Барселоны» намерен покинуть клуб зимой
  • 13:16
    • Александр Емельяненко проведет следующий бой 15 декабря
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие