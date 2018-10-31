Тульский «Арсенал» выбил «Ахмат» из Кубка России

Грозненскийпотерпел домашнее поражение от тульского(0:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

Гости открыли счет на 16-й минуте. Грубейшая ошибка Гащенкова в центре поля привела к тому, что Бакаев тут же вывел Джорджевича один на один с вратарём, Лука обыграл Гудиева и поразил пустые ворота.

А на 70-й минуте туляки отбились после углового и провели контратаку. Кадри сделал длинную передачу вперёд, Резиуан Мирзов от центра поля убежал один на один, вошёл в штрафную и пробил аккуратно в дальний угол.

В 1/4 финала турнира «Арсенал» встретится с «Оренбургом», который ранее взял верх над «Тюменью». Первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря, ответная 24 февраля 2019 года.