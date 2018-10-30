СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым

Олег Кононов
ФК «Арсенал»
По информации издания, кандидатура специалиста согласована внутри клуба, стороны договорились о контракте.
Более того, Кононов составил тренировочный план команды уже на текущую неделю и сформировал свой штаб.
Отмечается, что у одного из высокопоставленных сотрудников «Спартака» есть сомнения по поводу специалиста. Именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.
Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с отдыха за границей. 0