СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым

Главный тренер тульского «Арсенала»близок к назначению на аналогичную должность в московском «Спартаке», утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, кандидатура специалиста согласована внутри клуба, стороны договорились о контракте.

Более того, Кононов составил тренировочный план команды уже на текущую неделю и сформировал свой штаб.

Отмечается, что у одного из высокопоставленных сотрудников «Спартака» есть сомнения по поводу специалиста. Именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.

Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с отдыха за границей. 0