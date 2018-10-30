ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛНет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»
  • 19:19
    • СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым
  • 16:59
    • Касаткина с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»
  • 15:29
    • Середняк АПЛ заинтересовался Чаловым
  • 14:59
    • Медведев вышел во второй круг турнира в Париже
  • 14:45
    • Защитник «Милана» пропустит несколько месяцев
    Все новости спорта

    СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым

    Спартак Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов близок к назначению на аналогичную должность в московском «Спартаке», утверждает «Спорт-Экспресс».

    Олег Кононов
    Олег Кононов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации издания, кандидатура специалиста согласована внутри клуба, стороны договорились о контракте.

    Более того, Кононов составил тренировочный план команды уже на текущую неделю и сформировал свой штаб.

    Отмечается, что у одного из высокопоставленных сотрудников «Спартака» есть сомнения по поводу специалиста. Именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.

  • Владелец «Спартака» сомневается в уровне Кононова
  • Читайте по теме

    • Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с отдыха за границей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Результат матча в Казани разочаровал обе команды
  • 02:08
    •
  • Прогноз
  • «Редингхаузен» — «Бавария»
  • 3.25
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кунь Лунь» попробует не пропустить быстрый гол от СКА
  • СКА — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Результативная битва в Кубке Германии
  • «Ганновер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Бавария» едет на отдых в футбольную провинцию
  • «Редингхаузен» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Крылья Советов» Футбол «Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико»Реакция спортивных СМИ на минимальную победу «Зенита» в Самаре 00:150
  • 16:45
    • Аршавин дисквалифицирован на два матча
  • 16:30
    • «Енисей»: Увольнение Аленичева — это слухи
  • 16:17
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» победил «Бернли», «Тоттенхэм» проиграл «МанСити»Результаты матчей десятого тура чемпионата Англии 01:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Еще один турнир для «Баварии»
  • 2.88
    •
  • 19:06
    • Дубль Боченски принес «Барысу» победу над «Адмиралом»
  • 16:02
    • «Реал» на месяц остался без защитника
  • 15:44
    • СМИ: «Фенербахче» рассматривает кандидатуру Черчесова
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локо» разгромил «Енисей», ЦСКА уступил «Краснодару», «Зенит» победил в СамареОбзор матчей 12-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 22:400
  • 15:13
    • «Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником
  • 14:30
    • СМИ: Фанаты «Реала» намерены освистывать Рамоса
  • 14:17
    • «МЮ» выделит Моуринью более 100 миллионов на трансферы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие