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    Владелец «Спартака» сомневается в уровне Кононова

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    Возможный переход главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова на аналогичную должность в московский «Спартак» может сорваться, сообщает «Коммерсантъ».

    Леонид Федун
    Леонид Федун
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    «Консенсуса по поводу кандидатуры Олега Кононова внутри менеджмента "Спартака" нет, и ее поддерживают пока лишь отдельные его представители, а главным лоббистом Кононова является Андрей Федун, брат основного владельца "Спартака" Леонида Федуна. Сам же владелец, а также некоторые топ-менеджеры еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения», — сообщает источник.

    Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры является испанец Рауль Рианчо. 0

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