Владелец «Спартака» сомневается в уровне Кононова

Возможный переход главного тренера тульскогона аналогичную должность в московскийможет сорваться, сообщает «Коммерсантъ».

«Консенсуса по поводу кандидатуры Олега Кононова внутри менеджмента "Спартака" нет, и ее поддерживают пока лишь отдельные его представители, а главным лоббистом Кононова является Андрей Федун, брат основного владельца "Спартака" Леонида Федуна. Сам же владелец, а также некоторые топ-менеджеры еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения», — сообщает источник.

Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры является испанец Рауль Рианчо. 0