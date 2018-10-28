Источник: на борту вертолета владельца «Лестера» находилось пять человек

Вместе с владельцемна борту вертолета, который потерпел крушение вблизи клубного стадиона, находилось еще четыре человека.

Вертолет незадолго до взлета Sky Sports 100% Высокие коэффициенты Играть!

Как сообщает RMC Sport, кроме Шривадданапрабха, в вертолете находились дочь владельца «Лестера», два пилота и еще один человек, личность которого пока установить не удалось.

Напомним, вертолет потерпел крушение примерно через полчаса после окончания матча 10-го тура «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1). Вертолет взлетел, однако затем потерял управление и рухнул на парковку, после чего загорелся.

«Лестер» пока официально не подтвердил гибель Шривадданапрабха и остальных людей, которые находились в вертолете.

Вишай Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году. При его владении клуб стал чемпионом АПЛ в сезоне 2015/16. 0