Вертолет владельца «Лестера» потерпел крушение

Вертолет владельцапотерпел крушение на стоянке вблизи клубного стадиона, сообщает SkySports.

Инцидент произошел примерно через час после завершения матча английской Премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1).

По словам очевидцев, вертолет поднялся в воздух со стадиона, но через несколько минут пилоты потеряли управление, и аппарат рухнул.

СМИ предполагают, что Вишай Шривадданапрабха был на борту, тогда как его сын и вице-президент клуба Айяватт отсутствовал в городе в этот момент.

«Лестер» пообещал выступить с официальным заявлением по поводу крушения вертолета.

Вишай Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году. При его владении клуб стал чемпионом АПЛ в сезоне 2015/16. 0