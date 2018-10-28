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    Вертолет владельца «Лестера» потерпел крушение

    Между тем Происшествия Лестер Сити Вест Хэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Вертолет владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабха потерпел крушение на стоянке вблизи клубного стадиона, сообщает SkySports.

    Вишай Шривадданапрабха
    Вишай Шривадданапрабха
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    Инцидент произошел примерно через час после завершения матча английской Премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1).

    По словам очевидцев, вертолет поднялся в воздух со стадиона, но через несколько минут пилоты потеряли управление, и аппарат рухнул.

    СМИ предполагают, что Вишай Шривадданапрабха был на борту, тогда как его сын и вице-президент клуба Айяватт отсутствовал в городе в этот момент.

    «Лестер» пообещал выступить с официальным заявлением по поводу крушения вертолета.

    Вишай Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году. При его владении клуб стал чемпионом АПЛ в сезоне 2015/16. 0

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