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    «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Эвертон Календарь АПЛ
    В матче 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.

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    Счет в матче был открыт на 27-й минуте, когда в ворота ирисок был назначен пенальти за фол на Марсьяле. Пикфорд парировал мяч после удара с «точки» от Погба, но отскок мяча пришёлся прямо на Поля, который с добивания при отыгранном вратаре уже не промахнулся.

    На 49-й минуте Погба отпасовал на левый край гостевой штрафной площади «Эвертона», Марсьяль шикарным ударом мяч закрутил под самую дальнюю штангу ворот.

    А на 77-й минуте У «ирисок» с 11-метровой отметки точно пробил Гильфи Сигурдссон, реализовав пенальти за фол Смоллинга.

    «МЮ» набрал 17 очков и на данный момент занимает восьмое место. У «Эвертона» 15 очков и девятое место. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Борнмутом», а «Эвертон» примет «Брайтон».

    АПЛ. 10-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 2:1 (1:0)
    Голы: Погба, 27 (1:0). Марсьяль, 49 (2:0). Сигурдссон, 77 — с пенальти (2:1)Нереализованный пенальти: Погба, 27 (вратарь)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Фред (Лингард, 90+5), Матич, Погба, Мата (Эррера, 85), Рэшфорд (Лукаку, 65), Марсьяль«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Зума, Динь, Уолкотт (Дженк, 78), Андре Гомеш, Гей (Калверт-Льюин, 78), Сигурдссон, Бернард (Лукман, 62), РишарлисонПредупреждения: Смоллинг, 20. Гей, 22. Матич, 39
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