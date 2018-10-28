«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон»

В матче 10-го тура чемпионата Англиина своем поле обыгралсо счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте, когда в ворота ирисок был назначен пенальти за фол на Марсьяле. Пикфорд парировал мяч после удара с «точки» от Погба, но отскок мяча пришёлся прямо на Поля, который с добивания при отыгранном вратаре уже не промахнулся.

На 49-й минуте Погба отпасовал на левый край гостевой штрафной площади «Эвертона», Марсьяль шикарным ударом мяч закрутил под самую дальнюю штангу ворот.

А на 77-й минуте У «ирисок» с 11-метровой отметки точно пробил Гильфи Сигурдссон, реализовав пенальти за фол Смоллинга.

«МЮ» набрал 17 очков и на данный момент занимает восьмое место. У «Эвертона» 15 очков и девятое место. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Борнмутом», а «Эвертон» примет «Брайтон».