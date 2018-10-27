В домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Дижоном» — 2:2.

В составе хозяев поля голами отметились Бенджамин Хенрихс (29) и Камил Глик (78). За гостей отличились Микаэль Альфонс (33) и Мехди Абейд (57).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут.

«Монако» прервал серию из четырех поражений в чемпионате, но продлил безвыигрышную серию до десяти встреч.

После 11 туров «Монако» набрал семь очков и располагается на 19-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Дижон», имея в активе 11 баллов, занимает 15-е место.

В параллельных матчах «Генгам» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1), «Амьен» уступил «Нанту» (1:2), «Лилль» одолел «Кан» (1:0), а «Тулуза» крупно проиграла «Монпелье» (0:3). 0