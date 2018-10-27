Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.10.2018)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Beram Kayal, Alireza Jahanbakhsh, Jose Izquierdo, Соломон Марч, Гленн Мюррей.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Райан Беннетт, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Рубен Невеш, Элдер Кошта, Jonny, Жоау Моутиньо, Адама Траоре, Рауль Хименес.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 1:4. 0