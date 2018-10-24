Лучший бомбардир сборной Нидерландов завершит карьеру в конце сезона

Нападающий «Фейеноорда»заявил, что планирует завершить карьеру игрока в конце текущего сезона.

Робин ван Перси ad.nl 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Планирую завершить карьеру в конце сезона. Мне исполнится 36 лет, я отыграл на профессиональном уровне 18 лет. С пяти лет я занимался исключительно футболом.

Мне не нужен чемпионский титул, чтобы считать свое возвращение в "Фейеноорд" успешным. Я уже считаю его успешным.

В последние годы я начал терять удовольствие от игры, но оно вернулось ко мне в "Фейеноорде". Я хочу помогать другим игрокам, делиться с ними опытом здесь. Стараюсь помогать партнерам», — приводит слова ван Перси AD.

Ван Перси выступал за «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче», забив 262 гола в 573 матчах. Также он является лучшим бомбардиром в истории сборной Голландии (50 голов). 0