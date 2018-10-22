Гвардиола: Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас — мы еще не готовы

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча Лиги чемпионов с

«Положительно оцениваю старт в чемпионате Англии. Лига чемпионов? У нас также неплохая ситуация.

Я доволен всем, за исключением первых 45 минут игры с "Лионом". Каждый день мы следим за тем, как работают наши футболисты на тренировках.

Готовность к выигрышу Лиги чемпионов? Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать — в моей крови.

Футбол — это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания не достаточно. Нужен опыт, нужны определенные обстоятельства.

Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас — мы еще не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем все, чтобы выиграть», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0