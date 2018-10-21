Зенит-Ижевск — Волга Ульяновск (21.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 13:00 в игре зоны Урал-Приволжье второго дивизиона первенства России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Волга Ульяновск» — «Зенит-Ижевск» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Волга Ульяновск»).

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