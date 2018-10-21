Источник: Карреру отправят в отставку

Главный тренер «Спартака»в ближайшее время покинет свой пост, сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации издания, высшее руководство «Спартака» уже приняло принципиальное решение и теперь боссам красно-белых остается обсудить детали.

В этом розыгрыше РПЛ красно-белые потерпели уже третье подряд домашнее поражение — сегодня москвичи уступили на «Открытие Арене» «Арсеналу» (2:3).

При таком сценарии исполнять обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо.

В качестве постоянной фигуры «Спартак» в том числе рассматривает португальца Леонарду Жардима, который недавно был уволен из «Монако». Кроме него, есть ещё ряд кандидатов, включая россиянина. 0