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    «Спартак» в Москве проиграл тульскому «Арсеналу»

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 13-й минуте — Ерёменко вырезал шикарную подачу за спины защитников гостей, Луис Адриано скинул мяч в центр, а Зе Луиш с линии вратарской расстрелял ворота «Арсенала».

    На 34-й минуте в ворота красно-белых был назначен пенальти — прошёл заброс в штрафную москвичей, а Кутепов завалил Ожеговича.

    Максименко среагировал на удар Огнена Ожеговича с пенальти, но серб первым успел на добивание и со второй попытки поразил ворота «Спартака».

    В добавленное к первому тайму время спартаковцы подловили соперника на контратаке. Фернандо дошёл до штрафной и попытался сделать передачу на ход Ерёменко, но мяч после рикошета отскочил к Зе Луишу, который оказался один перед воротами и пробил мимо вратаря.

    Вновь счет сравнялся на 48-й минуте. Провалилась оборона «Спартака», Кадри сделал передачу вразрез, Комбаров проиграл позицию и не успел за соперником. Даниил Лесовой вошёл в штрафную и пробил под перекладину — без шансов для Максименко.

    А на 65-й минуте туляки после перехвата убежали четыре в три. Ожегович дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Резиуану Мирзову, который легко ушёл от Кутепова и пробил мимо Максименко.

    После этого матча «Спартак» с 18 очками на 7-м месте в таблице РПЛ, а «Арсенал» с 13 очками — на 9-м. 0

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