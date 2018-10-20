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    «Барселона» обыграла «Севилью» и вышла в лидеры Примеры

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    В матче девятого тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Севильей» со счетом 4:2.

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    Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Лионель Месси.

    А на 12-й минуте отличился сам Месси, с паса Луиса Суареса. Через несколько минут аргентинец получил травму руки и был заменён.

    Во втором тайме Луис Суарес заработал 11-метровый и сам же его реализовал на 63-й минуте, сделав счет крупным.

    «Севилья» сумела сократить разрыв в счёте на 79-й минуте, отличился Пабло Сарабия.

    На 88-й минуте гол забил Иван Ракитич, упрочив преимущество «Барселоны», а затем точным ударом в компенсированное время отметился Луис Муриэль.

    «Барселона», набрав 18 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского первенства. «Севилья» опустилась на третью позицию — 16 очков.

    В следующем туре «Барселона» дома сыграет с мадридским «Реалом», «Севилья» на своём поле примет «Уэску». Оба матча состоятся 28 октября. 0

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