«Барселона» обыграла «Севилью» и вышла в лидеры Примеры

В матче девятого тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Севильей» со счетом 4:2.

Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Лионель Месси.

А на 12-й минуте отличился сам Месси, с паса Луиса Суареса. Через несколько минут аргентинец получил травму руки и был заменён.

Во втором тайме Луис Суарес заработал 11-метровый и сам же его реализовал на 63-й минуте, сделав счет крупным.

«Севилья» сумела сократить разрыв в счёте на 79-й минуте, отличился Пабло Сарабия.

На 88-й минуте гол забил Иван Ракитич, упрочив преимущество «Барселоны», а затем точным ударом в компенсированное время отметился Луис Муриэль.

«Барселона», набрав 18 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского первенства. «Севилья» опустилась на третью позицию — 16 очков.

В следующем туре «Барселона» дома сыграет с мадридским «Реалом», «Севилья» на своём поле примет «Уэску». Оба матча состоятся 28 октября. 0