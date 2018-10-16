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    Уругвай проиграл Японии в товарищеском матче

    Товарищеские матчи Сборная Японии Сборная Уругвая
    Сборная Уругвая проиграла в гостях команде Японии со счетом 3:4 (1:2) в товарищеском матче.

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    В составе победителей отличился дублем Такуми Минамино, а также по голу забили Юйя Осако и Рицу Доан.

    За проигравших забитыми мячами отметились Гастон Перейро, Эдинсон Кавани и Хонатан Родригес.

    Товарищеские матчи
    Япония — Уругвай — 4:3 (2:1)
    Голы: Минамино, 10 (1:0). Перейро, 28 (1:1). Осако, 36 (2:1). Кавани, 57 (2:2). Доан, 59 (3:2). Минамино, 66 (4:2). Родригес, 75 (4:3)Япония: Хигасигути, Нагатомо, Йосида, Сакаи, Эндо, Миура, Сибасаки (Аояма, 74), Доан, Осако, Минамино, Накадзима (Харагути, 87)Уругвай: Муслера, Годин, Касерес (Майяда, 64), Коатес, Сараччи, Лаксальт, Перейро (Гомес, 77. Стуани, 85), Торрейра (Нандес, 74), Бентанкур (Вальверде, 45), Кавани, Де Арраскаэта (Родригес, 45)Предупреждение: Сараччи, 53
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