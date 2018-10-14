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    Два игрока «Крыльев» задержаны ДПС с признаками опьянения

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    Футболисты «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев были задержаны сотрудниками ДПС.

    Георгий Тигиев
    Георгий Тигиев
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    Сначала стало известно об инциденте с Башкировым, который минувшей ночью управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

    «На мужчину мы обратили внимание на улице Коммунистической. Сначала он подъехал на каршеринговой машине к одному из популярных ресторанов. У него были заметны признаки опьянения. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой "Делимобиль". В этот момент его и задержали.

    На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы.

    Свою ошибку он признал, такое бывает нечасто. Не стыдно за него было. Вел себя достойно», — рассказал «КП-Самара» руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков.

    Тигиева остановили за рулем автомобиля днем. Содержание алкоголя в крови футболиста соответствовало допустимым минимальным значениям (0,09 промилле). Однако его заподозрили в употреблении наркотиков и отправили на анализ.

    Первичный анализ мочи Тигиева показал наличие амфетамина.

    «Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился.

    В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии.

    Более того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», — приводит слова Смардакова Sport24. 0

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