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    Дзюба назвал сказкой все происходящее со сборной России

    Сборная России Футбол России Сборная Швеции Лига наций
    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Швеции.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Все, что происходит со сборной России и со мной сейчас — это волшебные, лучшие моменты карьеры. Рано или поздно это закончится, прекрасно это понимаю. Но я сделаю все, чтобы это дольше длилось, эта сказка. Многие говорят, что у кого-то закончится топливо, но мы надеемся продержать этот момент дольше.

    В Калининграде встретили люди, но не удалось сфотографироваться. Если позже удастся сфотографироваться, то с удовольствием, без проблем. Если подарят что-то будет приятно, нет так нет. В первую очередь, мы сыграть приехали. Помню себя мальчиком, я всегда радовался, когда футболисты относились по-человечески. Мы одно целое.

    После чемпионата мира менталитет поменялся, мы стали больше уверены в себе. Шведы — такие же четвертьфиналисты чемпионата мира, как и мы. То, что они проиграли Турции в первом туре, это им не повезло.

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    • На матч со Швецией мы настраиваемся серьезно. Любой матч важен, потому что мы повернули страну в нашу сторону и не хотим это терять. Хотим победить, при своих болельщиках это очень важно», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс». 0

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