Дзюба назвал сказкой все происходящее со сборной России

Капитан сборной Россииподелился эмоциями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Швеции.

«Все, что происходит со сборной России и со мной сейчас — это волшебные, лучшие моменты карьеры. Рано или поздно это закончится, прекрасно это понимаю. Но я сделаю все, чтобы это дольше длилось, эта сказка. Многие говорят, что у кого-то закончится топливо, но мы надеемся продержать этот момент дольше.

В Калининграде встретили люди, но не удалось сфотографироваться. Если позже удастся сфотографироваться, то с удовольствием, без проблем. Если подарят что-то будет приятно, нет так нет. В первую очередь, мы сыграть приехали. Помню себя мальчиком, я всегда радовался, когда футболисты относились по-человечески. Мы одно целое.

После чемпионата мира менталитет поменялся, мы стали больше уверены в себе. Шведы — такие же четвертьфиналисты чемпионата мира, как и мы. То, что они проиграли Турции в первом туре, это им не повезло.

На матч со Швецией мы настраиваемся серьезно. Любой матч важен, потому что мы повернули страну в нашу сторону и не хотим это терять. Хотим победить, при своих болельщиках это очень важно», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс». 0